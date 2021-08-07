ОКР направил запрос в Международную федерацию гимнастики из-за судейства на Олимпиаде

ОКР направил запрос в FIG из-за судейства на Олимпиаде Фото: REUTERS

Глава Олимпийского комитета России Дмитрий Поздняков сообщил, что ОКР направил запрос руководству Международной федерации гимнастики (FIG) о судействе в художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио.

Он отметил, что ОКР решил не закрывать глава на ситуацию с российскими гимнастками и хочет получить ответы на ряд своих вопросов.

- Будем добиваться детального разбора ситуации профильным техкомитетом относительно судейства на завершившемся олимпийском турнире. Сделаем все возможное, чтобы обеспечить прозрачность этого процесса и обнародования его результатов, — написал Поздняков у себя в Instagram.

Напомним, россиянка Дина Аверина завоевала серебряную медаль на соревнованиях по художественной гимнастике в многоборье на Олимпиаде-2020. Ее родная сестра Арина осталась за пределами пьедестала. Российская сторона осталась недовольна необъективным судейством, несколько раз они подавали протесты, которые были отклонены.