Рогозин: Ракетный комплекс "Сармат" обеспечит России безопасность на 30-40 лет Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин заявил, что наземная отработка межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" завершается.

По его словам, именно этот стратегический комплекс позволит обеспечит стране полную безопасность на долгие годы.

- Сейчас мы ведём работу по созданию вообще уникального комплекса, это комплекс "Сармат"…На 30-40 лет вперёд (это позволит) заложить основу создания такой мощной межконтинентальной баллистической ракеты, которая на эти долгие-долгие годы вперёд обеспечит полную безопасность страны и ее независимое развитие, - рассказал Рогозин в эфире YouTube-канала "Соловьев LIVE".