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В мире7 августа 2021 23:33

В Новороссийске произошел выброс нефти при погрузке греческого танкера

Точный объем загрязнений пока устанавливают специалисты
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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В порту города Новороссийска во время погрузки греческого танкера с терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) произошел выброс нефти. Об этом сообщили в пресс-службе Росморречфлота в субботу, 7 августа.

Отмечается, что точный объем загрязнений пока устанавливают специалисты.

- При погрузке судна Minerva Symphony (порт приписки Пирей, флаг Греции) через выносное причальное устройство с терминала КТК произошел залповый выброс сырой нефти, - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства. Там же добавили, что ЧП произошло в море в 6 км от берега.