Собчак заступилась за засуженную на Олимпиаде гимнастку Дину Аверину

Дина Аверина осталась без золота Олимпиады-2020 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Известная журналистка Ксения Собчак заступилась за выступившую на Олимпиаде-2020 гимнастку Дину Аверину. Представлявшую Россию на соревнованиях спортсменку на глазах у миллионов зрителей засудили за выступление.

По мнению Собчак, то, что наша гимнастка получила вместо "золота" серебряную медаль, прежде всего большая драма. И это все несмотря на то, что заполучившая первое место девушка, выступила с потерей снаряда, в отличии от россиянки.

- Это большая драма, когда люди, которые не имеют отношения к политике, вдруг становятся заложниками политики, - написала Собчак в своем посте в Инстаграм.

Также он отметила, что солидарна с мнением Ирины Винер-Усмановой: "это позор художественной гимнастики", "Россию убирают по всем статьям".

Российская журналистка и телеведущая считает, что выступление 22-летней спортсменки. которая неоднократно доказывала всему миру свой титул и становилась победителем, и в этот раз выступила чисто.

- Все видели как двух наших девчонок сегодня тупо засудили. Если человек совершает грубую ошибку, то как он может получить золотую медаль? И это - факт. За такую ошибку обязаны были снять очки. А Дина Аверина все сделала чисто и все равно вторая. Как это? - возмутилась журналистка. - Я думаю, что ... нельзя наказывать отдельных людей ,спортсменов.

Тут в качестве аргумента Собчак припомнила решение МОК, из-за которого российские спортсмены лишились возможности выступать под флагом страны. Но даже это, по ее мнению, "нормальное наказание".

- А вот лишить крутых спортсменок заслуженной медали - это неправильно и несправедливо. Боритесь с государством, но не с людьми, - подытожила она.

Как ранее писал сайт КП-Спорт, 7 августа в Токио разразилась самая серьезная драма нынешней Олимпиады. В художественной гимнастике после настоящего беспредела судей впервые за долгое время российских спортсменок оставили без "золота". После очень странного судейства Дине Авериной отдали только "серебро", и победительницей сделали израильскую спортсменку.

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