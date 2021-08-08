Семак оценил победу "Зенита" в матче с "Краснодаром"

Главный тренер футбольной команды "Зенита" Сергей Семак прокомментировал матч со спортсменами "Краснодара", который завершился со счетом 3:2 в пользу его подопечных.

По словам Семака, это выступление на поле далось его клубу тяжело.

- Мы провели тяжёлый матч. В первом тайме по результату всё для нас складывалось хорошо, хотя по игре не хватало движения. Второй тайм был лучше, команда отрывками демонстрировала хорошую игру, - рассказал тренер "Зенита", слова которого приводит пресс-служба команды.

Также он признался, что первый из пропущенных мячей добавил нервов.