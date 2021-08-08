В ВОЗ допустили обозначения новых штаммов коронавируса названиями созвездий Фото: Михаил ФРОЛОВ

Эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове допустила, что в будущем при выявлении новых вариантов коронавирусной инфекции могут быть использованы названия созвездий для обозначения вируса.

Речь идет о том случае, если букв греческого алфавита уже не будет хватать.

- Да, мы действительно рассматриваем на будущее вариант с созвездиями <...> Мы думали об (именах) греческих богов или богинь, но я сказала: пожалуйста, не заставляйте меня говорить это публично, - объяснила технический руководитель ВОЗ по COVID-19, пишут РИА Новости.

В начале июня 2021 года в ВОЗ решили называть новые штаммы covid-19 буквами греческого алфавита. Новая система обозначения мутаций будет простой, а сами названия штаммов - легкими для произношения. Однако основным недостатком такой системы научных наименований является их трудность их запоминания. Кроме того, отмечают представители организации, люди в настоящее время называют разновидности коронавируса по месту, где они были впервые зафиксированы, что "может носить порочащий и дискриминационный характер".