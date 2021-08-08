В Якутии ученые обнаружили двух замороженных львов возрастом более 43 тысяч лет

В Якутии группа международных ученых обнаружила в вечной мерзлоте двух львов со времен ледникового периода. Тела пещерных львят оказались одними из наиболее лучших находок, которые сохранились среди других доисторических животных.

Исследователи полагают, животные, названные Борисом и Спартой, бродили по степи на территории нынешней восточной Руси тысячи лет назад. Судя по возрасту, на тот момент им было около одного-двух месяцев, сообщает NBC News.

Углеродный анализ показал, что Борис и Спарта мумифицировались примерно в одном и том же месте за тысячи лет друг от друга. Согласно исследованию в журнале Quatenary,Борису около 43 тысяч 448 лет, а Спарте - 27 тысяч 962 года.