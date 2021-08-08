Последние новости на утро 8 августа 2021: Число госпитализированных детей с поезда Мурманск-Адлер увеличилось до 56

Важные новости утра Фото: Иван МАКЕЕВ

Последние новости на утро 8 августа 2021 года.

Общее число детей, которых госпитализировали с признаками отравления с поезда Мурманск – Адлер, увеличилось до 56. 7 августа они по пути в оздоровительный лагерь "Юбилейный" в Туапсе почувствовали себя плохо. У детей появились диарея, рвота и высокая температура. Прямо в поезде у детей взяли все необходимые анализы. Все они размещены в трех медучреждениях в Апшеронском, Туапсинском и Белореченском районах. Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что причиной отравления десятков детей стал норовирус второго типа. Она уже взяла данную ситуацию под личный контроль.

8 августа в Токио сборная России по художественной гимнастике завоевала "серебро" в групповом многоборье и принесла национальной команде 70-ю медаль на Олимпиаде. Днем ранее наша спортсменка Дина Аверина, выступающая в художественной гимнастике, получила "серебро".

Первый замглавы комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Михаил Тарасенко заявил, что увеличения рабочей недели в России не будет. Также он отметил, что "четырехдневная рабочая неделя из области фантазий".

Эксперт ВОЗ Мария Ван Керкхове допустила, что в будущем при выявлении новых вариантов коронавирусной инфекции могут быть использованы названия созвездий для обозначения вируса. Речь идет о тех случаях, если букв греческого алфавита уже не будет хватать.

Глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что аномальная жара до 36-37 градусов прогнозируется в ряде регионов страны. В частности, это касается Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Курской, Белгородской областей.

В Якутии ученые обнаружили в вечной мерзлоте двух львов со времен ледникового периода. Исследователи полагают, что на момент смерти животным было около одного-двух месяцев. Теперь же их возраст Борис и Спарта составляет около 43 тысяч 448 лет и 27 тысяч 962 года соответственно.