Модель обвинила актера из «Отряда самоубийц» в изнасиловании Фото: REUTERS

Шведско-ямайская модель Гарбриэлла Магнуссон обвинила актера Юэля Киннамана, известного по роли в фильме «Отряд самоубийц», в двойном изнасиловании. Об этом в воскресенье, 8 августа, пишет издание NBC News.

Актер свою вину полностью отрицает, заявляя, что связь между ним и моделью была по обоюдному согласию. По версии Юэля Киннамана, в 2018 году он состоял с Магнуссон в «коротких романтических отношениях», после чего модель неоднократно пыталась выйти с ним на связь и даже прибегала к угрозам. Она заявляла, что опубликует в сети сфабрикованное видео с участием актера, и требовала помочь ей «построить карьеру в Голливуде».

Сообщается, что Киннаман даже добился в отношении вымогательницы судебного запрета: модели предписано воздерживаться от совершения в отношении актёра определённых действий. При этом сама Гарбриэлла Магнуссон утверждает, что актер якобы дважды изнасиловал её и опровергнуть это не может.

Срок действия запретительного приказа против модели истекает 30 августа текущего года – в этот день Киннаман и Магнуссон явятся на слушания в Верховный суд Лос-Анджелеса.

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