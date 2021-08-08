В аварии с автобусом на северо-западе Турции погибли 14 человек Фото: СОЦСЕТИ

По меньшей мере четырнадцать человек погибли в аварии с участием рейсового автобуса в турецкой провинции Балыкесир на северо-западе государства. Об этом в воскресенье, 8 августа, пишет агентство Anadolu Ajans .

По информации издания, одиннадцать человек погибли на месте ДТП. Еще трое были госпитализированы в больницу, однако врачи не смогли спасти им жизнь. В результате аварии травмы различной степени тяжести получили еще 18 человек, медики оказывают им необходимую помощь.

Турецкие службы уже начали расследование произошедшего, подробностей о причинах аварии пока что нет.

Как писал сайт kp.ru, 2 августа туристический автобус, который вез российских путешественников из курортного города Манавгат в аэропорт Антальи, врезался в бетонное ограждение и перевернулся. В аварии погибли трое пассажиров, еще 16 человек пострадали. 13 граждан России из тех, кто попал в ДТП, уже вылетели домой.