Украинский истребитель перехватил самолет контрабандистов над Карпатами Фото: Олег УКЛАДОВ

Истребитель МиГ-29 украинских военно-воздушных сил перехватил около границы над Карпатскими горами самолет контрабандистов Ан-2, экипаж которого незаконно летел на территорию Румынии. Об этом в воскресенье, 8 августа, пишет издание «Думская», ссылаясь на свои источники.

Сообщается, что перехват был осуществлен вчера над городом Косов приграничной Ивано-Франковской области. После перехвата самолет экстренно сил на аэродроме в Коломые. На борту перехваченного воздушного судна, как утверждает издание, находились контрабандисты, которые перевозили груз контрафактных сигарет в Румынию.

Как писал сайт Kp.ru, накануне на польско-украинской границе были задержаны двое сотрудников посольства Незалежной в Варшаве. Украинские дипломаты пытались незаконно вывезти в Польшу большое количество валюты, золота и контрабандных сигарет.