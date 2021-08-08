Россиян нет среди пострадавших в аварии с автобусом на северо-западе Турции Фото: СОЦСЕТИ

Среди пострадавших в дорожно-транспортном происшествии с автобусом на северо-западе Турции нет граждан России. Об этом в воскресенье, 8 августа, сообщили представители российского генконсульства в Стамбуле.

- По информации от турецких властей, граждан Российской Федерации среди пострадавших в дорожно- транспортном происшествии с рейсовым автобусом на северо-западе страны нет, - говорится в сообщении, которое цитирует издание РИА Новости.

Как сообщал сайт kp.ru, авария с участием рейсового автобуса произошла сегодня в турецкой провинции на северо-западе страны. В результате ДТП погибли по меньшей мере 14 человек, еще 18 человек получили различные травмы. В настоящее время всем пострадавшим оказывается медицинская помощь, а турецкие власти расследуют произошедшее. Известно, что водитель автобуса потерял управление и перевернулся на окружной дороге в районе Балыкесира.