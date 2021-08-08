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В мире8 августа 2021 11:21

Россиян нет среди пострадавших в аварии с автобусом на северо-западе Турции

В ДТП в провинции Балыкесир погибли 14 человек, еще 18 получили травмы
Ксения АНУФРИЕВА
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Россиян нет среди пострадавших в аварии с автобусом на северо-западе Турции

Россиян нет среди пострадавших в аварии с автобусом на северо-западе Турции

Фото: СОЦСЕТИ

Среди пострадавших в дорожно-транспортном происшествии с автобусом на северо-западе Турции нет граждан России. Об этом в воскресенье, 8 августа, сообщили представители российского генконсульства в Стамбуле.

- По информации от турецких властей, граждан Российской Федерации среди пострадавших в дорожно- транспортном происшествии с рейсовым автобусом на северо-западе страны нет, - говорится в сообщении, которое цитирует издание РИА Новости.

Как сообщал сайт kp.ru, авария с участием рейсового автобуса произошла сегодня в турецкой провинции на северо-западе страны. В результате ДТП погибли по меньшей мере 14 человек, еще 18 человек получили различные травмы. В настоящее время всем пострадавшим оказывается медицинская помощь, а турецкие власти расследуют произошедшее. Известно, что водитель автобуса потерял управление и перевернулся на окружной дороге в районе Балыкесира.