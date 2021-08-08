В России 8 августа 2021 выявлено 22 866 случаев заражения коронавирусом Фото: Иван МАКЕЕВ

За минувшие сутки на территории России медики выявили 22 866 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, заболевшие есть во всех регионах страны. С начала пандемии в РФ зафиксировали 6 447 750 инфицированных. Об этом в воскресенье, 8 августа, свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с эпидемией.

Наибольшее количество новых случае заражения выявили за сутки в Москве (2 761), Санкт-Петербурге (1 907), а также в Подмосковье (1 527). Сообщается, что 8,5 процента новых заболевших нет никаких симптомов коронавируса.

За один день из-за инфекции или осложнений после нее умерли еще 787 россиян, общее количество летальных исходов от коронавируса достигло отметки 164 881. Выздоровели еще 15 669 жителей страны, за все время пандемии - 5 755 507 человек.

Как ранее писал сайт kp.ru, свыше три жителей Москвы и Санкт-Петербурга поддержали идею проводить всеобщие тестирования на наличие коронавируса в своих городах, чтобы остановить вспышку заболеваемости.

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