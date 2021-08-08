Историк рассказал о реакции нацистов на первую бомбардировку Берлина авиацией СССР Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Первая бомбардировка Берлина со стороны авиации СССР, героически совершенная 80 лет назад советскими летчиками в практически невыполнимых условиях, стала настоящим шоком для нацистов. Эта бомбардировка показала, что безнаказанно атаковать с воздуха Москву и другие города СССР гитлеровская Германия не сможет. Об этом рассказал военный историк и эксперт Российского военно-исторического общества Никита Буранов.

В минувшую субботу исполнилось ровно 80 лет с тех пор, как советские самолеты совершили налет на немецкую столицу. Операция тогда казалась совершенно нереализуемой — экипажи действовали в крайне тяжелых условиях, однако все-таки смогли выполнить поставленную задачу. И это шокировало Третий рейх.

- Эффект был максимальным, это стало абсолютным шоком для нацистов. Они увидели, что Красная армия продолжает бороться, что безнаказанные бомбардировки СССР невозможны. Увидели, что при желании Советский Союз способен на любой удар по своей столице ответить ударом по Берлину, - подчеркнул Никита Буранов в интервью РИА Новости.

Историк объяснил, что у СССР было несколько причин для реализации столь рискованного маневра. Во-первых, было недопустимо оставлять без ответа налеты немецких бомбардировщиков на Москву. Вторая причина была стратегической: Берлин был главным промышленным и административным центром врага, а, значит, удар по нему мог нанести ущерб военной машине Третьего рейха.

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