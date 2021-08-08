Авиация Росгвардии принимает участие в ликвидации лесных пожаров

Из-за усиления ветра пламя из мордовского природного заповедника частично распространилось на территорию Нижегородской области. Фото: пресс-служба Росгвардии

Авиация Росгвардии принимает участие в ликвидации масштабных лесных пожаров на территории Нижегородской области и Республики Мордовия. Сейчас огонь тушат самолет Ил-76 и четыре вертолета Ми-8 силового ведомства.

Недавно из-за резкого усиления южного ветра пламя из мордовского природного заповедника имени П.Г. Смидовича частично распространилось на территорию Нижегородской области. Для ликвидации возгорания с воздуха самолет Ил-76 использует выливной авиационный прибор ВАП-2. Емкость двух резервуаров данной системы в общей сложности составляет 40 кубических метров.

Фото: пресс-служба Росгвардии

Вертолеты Ми-8 Росгвардии для тушения огня используют специальные водосливные устройства ВСУ-5А, которые способны нести в себе около 4,5 кубических метров воды. Управляют вертолетом наиболее опытные пилоты, так как в зоне масштабных пожаров плохая видимость из-за сильного задымления.

Кроме того, около 500 военнослужащих и 27 единиц специальной техники Саровской дивизии Приволжского округа войск национальной гвардии на протяжении нескольких дней участвуют в тушении пожара на границе двух субъектов.

Фото: пресс-служба Росгвардии

Как писал сайт kp.ru, сложная ситуация с природными пожарами также складывается в Якутии: там огонь захватил 1,3 миллиона гектаров, но пока что не добрался до населенных пунктов. Смог накрыл пеленой Норильск и Новый Уренгой, а также Якутск. К тушению пожаров в Якутии также привлекли авиацию.