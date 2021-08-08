Земли в Германии планируют вернуть федеральным властям вакцины от коронавируса из-за падения спроса Фото: REUTERS

Земли в Германии планируют вернуть федеральным властям не менее 2,3 миллиона доз вакцин от коронавирусной инфекции на фоне спада спроса на прививки. Об этом в воскресенье, 8 августа, пишет издание Welt, ссылаясь на собственное расследование.

По данным газеты, 14 из 16 федеральных земель Германии намерены вернуть вакцины и в начале грядущей недели предоставить данные о точном количестве препаратом в местное министерство здравоохранения. Немецкие регионы задумались о такое мере из-за значительного спада спроса на вакцинацию со стороны населения.

В первую очередь земли планируют отказаться от вакцин производителей AstraZeneca и Johnson&Johnson – дозы этих препаратом будут поставлены в государства, которые испытывают дефицит вакцин от коронавирусной инфекции.

Накануне канцлер ФРГ Ангела Меркель заявляла, что Германия до конца текущего года предоставит 30 миллионов доз вакцины от коронавируса бедным странам.