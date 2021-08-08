Финансист: валюту выгоднее всего покупать на бирже и через банковские приложения Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Иностранную валюты выгоднее всего покупать на бирже или через банковские приложения, в которых курс на момент сделки лучше всего. Для приобретения валюты через кредитные организации необходимо иметь валютный счет. Об этом в воскресенье, 8 августа, сообщил глава управления разработки индексной компании «Бета финансовые технологии» Грайр Саркисян.

По словам финансиста, в ходе покупке валюты следует обращать внимание на динамику инфляционных ожиданий: необходимо смотреть, нарастают ли они для доллара относительно менее значимых иностранных валют. Также лучше всего учитывать цены на нефть.

- Сейчас падающие цены на нефтяные ресурсы еще не до конца отразились на валютном курсе. Хороший точкой для входа будет то время, когда рынок не до конца учёл в номинальном курсе два этих фактора, - объяснил Грайр Саркисян в интервью изданию «Прайм».

Как писал сайт kp.ru, накануне финансовый аналитик Анна Зайцева сообщила, что формирование корзины из шести мировых валют является самой простой стратегией замены доллара США в инвестиционном портфеле.