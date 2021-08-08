Минобрнауки России не требует от студентов обязательной вакцинации против коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министерство науки и высшего образования России не требует от студентов в обязательном порядке проходить вакцинацию от коронавирусной инфекции. Это касается и иностранных студентов российских вузов. Об этом в воскресенье, 8 августа, сообщил глава ведомства Валерий Фальков.

- Требований обязательной вакцинации всех студентов, в том числе иностранцев, нет. Иностранные студенты, у которых есть полис ОМС, при желании могут сделать прививку за свой счет. Кроме того, вакцинацию желающих иностранных студентов за внебюджетные средства могут организовать и сами университеты. Мы им сделали такую рекомендацию, - сообщил министр в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Как писал сайт kp.ru, накануне руководитель Роспотребнадзора Анна Попова рекомендовала студентам привиться к началу учебного года. Такую же рекомендацию главный государственный санитарный врач страны дала учителям, чтобы минимизировать риски заболевания коронавирусом в школах.