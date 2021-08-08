Боррель: свидетельства об инциденте с Mercer Street указывают на причастность Ирана

Жозеп Боррель заявил, что свидетельства об инциденте с Mercer Street указывают на причастность Ирана Фото: REUTERS

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что все имеющиеся свидетельства об инциденте с танкером Mercer Street указывают на причастность к нему Ирана.

Он добавил, что ЕС решительным образом осуждает нападение на судно в Омане.

- Мы призываем все соответствующие стороны в регионе играть конструктивную роль в укреплении региональной стабильности и мира. В этом контексте ЕС продолжит интенсивные дипломатические усилия по продвижению соответствующего и эффективного диалога и решений, — заявил Боррель.

Ранее официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что ведомствоосуждает и считает безосновательным заявление Группы семи (G7) а также главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о причастности Тегерана к нападению на танкер-химовоз Mercer Street. Хатибзаде отметил, что Иран полностью привержен "обеспечению безопасности стратегических водных путей" Ормузского пролива и Персидского залива.

29 июля танкер-химовоз Mercer Street подвергся нападению в Аравийском море примерно в 280 километрах от берега Омана. Израильская компания-оператор судна сообщила, что речь может идти об атаке пиратов. В результате инцидента погибли два члена экипажа танкера - гражданин Румынии и гражданин Британии.