Российский военнослужащий погиб в ДТП в Армении

Военнослужащий из России погиб в ДТП в Армении Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Военнослужащий российской базы в Армении в результате автомобильной аварии на трассе Гюмри — Ереван. Еще четверо человек ранены. Об этом сообщила пресс-служба Южного военного округа.

Инцидент произошел в воскресенье, 7 августа, недалеко от населенного пункта Талин. По предварительной информации, водитель автомобиля с военными не справился с управлением, после чего машина опрокинулась в кювет. Один из военных скончался на месте от полученных травм.

- Четверых военнослужащих контрактной службы, находящихся в автомобиле во время ДТП, с травмами средней степени тяжести оперативно доставили в лечебное учреждение, где им была оказана вся необходимая медицинская помощь, — приводит сообщение пресс-службы РИА Новости.

Полиция совместно с командованием воинской части проводит проверку.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 2 августа туристический автобус, который вез россиян из курортного города Манавгат в аэропорт Антальи, врезался в бетонное ограждение и перевернулся. В результате трое пассажиров погибли, 16 человек получили травмы различной степени тяжести. Пострадавших доставили в ближайшие местные больницы.