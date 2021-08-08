Почти 160 тысяч человек эвакуируют из-за тайфуна в Японии

В Японии почти 160 тысяч человек эвакуируют из-за тайфуна Фото: REUTERS

В Японии почти 160 тысяч человек получили предписание об эвакуации из-за тайфуна "Лупит" на юго-западе страны. Об этом сообщил телеканал NHK.

В северной части острова Кюсю предписание было вынесено для 139 647 человек. В префектуре Фукуока предписание получили 6772 человека, в префектуре Оита – 1911 человек, а в префектуре Кагосима – 12 774 человека.

Сейчас тайфун вышел на сушу в районе населенного пункта Макурадзаки. Давление в центре составляет 990 гектопаскалей, а скорость сопровождающего его ветра достигает 108 километров в час.

Напомним, температура воздуха на территории Японии поднялась выше 40 градусов по Цельсию впервые за текущий 2021 год. Аномальную жару зафиксировали, в частности, в населенном пункте Тадзими префектуры Гифу: там столбик термометра поднялся до отметки 40,6 градуса выше нуля. Температура воздуха выше 35 градусов также была зафиксирована на 97 контрольных станциях по всей Японии, а выше 30 градусов – на 556 контрольных станциях страны.