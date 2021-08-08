Власти Британии обратятся к армии из-за возможного дефицита продуктов в магазинах

Британские власти обратятся к армии из-за возможного дефицита продуктов в магазинах Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Великобритании обратятся за помощью к армии из-за возможного дефицита продуктов в магазинах страны. Об этом пишет Daily Mail.

В конце июля Ассоциация автоперевозчиков предупредила, что в Британии не хватает 100 тысяч водителей грузовиков, из-за чего могут возникнуть проблемы с поставкой продуктов в магазины. Дефицит специалистов возник из-за того, что многие люди покинули страну после Brexit. Часть новых водителей ждут сдачи теста на права. При этом процесс усложняется из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Поэтому британские власти обратятся к армии, чтобы она прислала около двух тысяч водителей для развоза продуктов и лекарств в магазины. Официальный запрос будет сделан в ближайшее время.

В марте 2021 года специалисты российского министерства промышленности и торговли полностью исключили возможность возникновения дефицита продуктов на территории России. В заявлении ведомства сообщается, что в настоящее время нет никаких фундаментальных предпосылок для резкой ценовой разбалансировки рынка в государстве. В министерстве отметили, что РФ обладает развитой и диверсифицированной системой торговли. Минпромторг постоянно находится в контакте с торговыми сетями, а также Минсельхозом, Минэкономразвития и Федеральной антимонопольной службы.