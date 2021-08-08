Рядом с аэропортом Даламан в Турции пытаются потушить лесной пожар

Рядом с турецким аэропортом Даламан пытаются потушить лесной пожар Фото: REUTERS

Пожарные пытаются потушить лесной пожар в районе аэропорта Даламан в турецкой провинции Мугла на юго-западе республики. Об этом сообщило Управление лесного хозяйства Турции.

- Наши воздушные силы приступили к тушению лесного пожара в Даламане. Риск (распространения) пожара все еще остается, — говорится в сообщении ведомства.

Местный телеканал TRT сообщил, что пожар уже взять под контроль. Сейчас ведутся работы по охлаждению территории.

Представители аэропорта Даламан сообщили, что лесной пожар не повлиял на его работу.

Ранее министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли сообщил, что лесные пожары в районах Манавгат и Гюндогмуш турецкой провинции Анталья взяты под контроль. Он также добавил, что работы по тушению пожаров продолжаются. Пакдемирли выделил работу пожарных, которые уже много дней борются с огнем. До этого министр культуры и туризма страны Мехмет Нури Эрсой сообщил, что пожары в районе курортного Мармариса на западе Турции полностью локализованы.