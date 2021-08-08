EgyptAir запустит семь рейсов в неделю между Москвой и курортами Египта с 9 августа 2021 года

EgyptAir запустит семь рейсов в неделю между Москвой и египетскими курортами с 9 августа 2021 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Египетский национальный авиаперевозчик EgyptAir запустить прямые рейсы между столицей России и курортами Шарм-эш-Шейх и Хургада.

- В рамках постоянных усилий министерства гражданской авиации по активизации воздушного движения и въездного туризма в Египет, а также в связи с возобновлением турпотока из РФ после почти шестилетнего перерыва, EgyptAir объявляет о запуске семи рейсов в неделю из Москвы в Шарм-эш-Шейх и Хургаду начиная с понедельника, 9 августа 2021 года, — говорится в сообщении компании.

Уточняется, что каждую неделю будет выполняться четыре рейса в Хургаду и три - в Шарм-эш-Шейх.

Ранее Росавиация выдала восьми российским авиакомпаниям допуски на регулярные рейсы на египетские курорты. Речь идет об авиакомпаниях "Аэрофлот", "Победа", "Россия", S7, Smartavia, "Уральские авиалинии", Nordwind и Azur Air. Решение межведомственной комиссии в части предоставления допусков на полеты в курортные города Египта основано на имеющихся коммерческих правах. Разрешение на полеты будет предоставлено после соответствующего решения оперштаба, уточнили в ведомстве.