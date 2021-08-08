Главный инфекционист США допустил появление устойчивого к вакцинам штамма COVID-19

Главный американский инфекционист допустил появление устойчивого к вакцинам штамма коронавируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил, что в будущем может появиться устойчивый к вакцинам штамм коронавирусной инфекции.

Специалист отметил, что при достижении определенного процента привитых инфекция исчезнет. Однако в мире останутся люди без прививки, которые позволят коронавирусу воспроизводиться. Фаучи подчеркнул, что если позволить вирусу постоянно воспроизводиться, то он будет мутировать.

- Что произойдет, если в течение месяцев и месяцев вы позволите вирусу воспроизводиться: гипотетически возможно, не гарантировано, но гипотетически возможно, что мы могли бы получить вариант, который будет ускользать от защиты, (которую дают) вакцины, — заявил эксперт в интервью газете USA Today.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович заявила, что только вакцинация поможет избежать дальнейших мутаций коронавируса. Вуйнович сообщила, что мутации происходят при каждой передаче коронавируса, и ВОЗ следит за изменениями инфекции. Сейчас организация следит за тем, "выталкивает" ли лямбда-штамм "дельта". Она отметила, что штамм "дельта" уже вытеснил "альфа".