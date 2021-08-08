Умерла Марки Пост, звезда сериала "Клиника" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На 71 году жизни умерла американская актриса, звезда сериала "Клиника" Марки Пост. Об этом пишет издание Deadline со ссылкой на менеджера артистки.

Уточняется, что Пост четыре года боролась с раком. При этом после того, как ей сообщили диагноз, она продолжила сниматься в кино и сериалах. Так, последними ее работами стали кинолента "Четыре Рождества и свадьба" (2017) и сериал "Детки в порядке" (2018–2019).

Марки Пост родилась в Калифорнии в 1950 году. Она снялась в фильмах "Калифорнийский дорожный патруль" и "Барнаби Джонс", а также в сериалах "Невероятный Халк" и "Бак Роджерс в двадцать пятом столетии". В "Клинике" ей досталась роль Лили Рид, мамы одного из главных героев.

Ранее на 60-м году жизни умер советский и украинский художник, директор Одесского художественного музея Александр Ройтбурд. Причина смерти художника не называется. Известно, что Ройтбурд долгое время болел, у него были осложнения после коронавирусной инфекции, которую он перенес весной 2021 года. Прощание с Ройтбурдом состоится 11-12 августа. Картины художника представлены в МОМА в Нью-Йорке и в Третьяковской галерее в Москве.