Опрос: РПЦ и армия возглавили рейтинг одобряемых общественных институтов

Опрос показал, что РПЦ и армия возглавили рейтинг одобряемых общественных институтов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Русская православная церковь и российская армия возглавили рейтинг одобряемых общественных институтов. Об этом следует из итогов опроса ВЦИОМ, которые озвучил гендиректор фонда Константин Абрамов.

- Армия уже долгое время уверенно удерживает первое место в рейтинге одобрения общественных институтов. Ее деятельность одобряет 76,5% россиян. Несмотря на то, что за последний год рейтинг снизился на 3%, РПЦ все еще далеко до таких показателей. У церкви рейтинг одобрения 56,7%, — сообщил он.

Абрамов добавил, что у россиян выросло доверие к правоохранителям. Так, в 2011 году рейтинг одобрения составлял 30,4%, в 2021 году этот показатель равен 49,3%.

Ранее в Росстате опубликовали статистику, исходя из данных которой, можно понять, кто в России ходит в церковь чаще всего. Согласно статистике, российские женщины в два раза чаще, чем мужчины, ходят в церковь или посещают религиозные собрания. Так, только 14% мужчин приходят в храм хотя бы один раз в год, тогда как дам — 31%. Пожилых людей среди воцерковленных россиян значительно больше, чем молодых. Чаще всего в религиозное учреждение ходят граждане в возрасте 60-69 лет — таких оказалось 32% из общего числа.