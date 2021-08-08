США планировали сделать Белоруссию и Украину членами НАТО

Соединенные Штаты планировали сделать Белоруссию и Украину членами НАТО Фото: REUTERS

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что Соединенные Штаты в серьез планировали сделать Беларусь и Украину членами НАТО.

- Сошлюсь только на одно заявление бывшего помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, который посещал, кстати, Беларусь и который сказал, что Украину и Беларусь необходимо однозначно сделать членами НАТО, чтобы избежать вот этой "серой зоны", которая возникла между Россией и Североатлантическим альянсом, — сообщил Макей.

Ранее представитель правительства Германии Ульрике Деммер сообщила, что Североатлантический альянс в целом открыт для вступления новых членов в альянс, однако вопрос о присоединении Украины на сегодняшний день не стоит на повестке. НАТО в целом проводит политику открытых дверей, добавила она.

В июне в НАТО заявляли, что Украина и Грузия могут стать членами Североатлантического альянса в будущем. Каждый партнер будет оцениваться по своим собственным достоинствам, отметили в альянсе.