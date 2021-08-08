Четыре человека погибли при ДТП с "Камазом" в Новой Москве

В Новой Москве четыре человека погибли при ДТП с "Камазом" Фото: Иван МАКЕЕВ

Четыре человека погибли при столкновении легкого автомобиля с "Камазом" в Новой Москве. Об этом сообщила столичная Госавтоинспекция

В районе 58-го км Калужского шоссе столкнулись "Камаз" и легковая KIA. Погибли три пассажира иномарки и водитель грузовика.

На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции и городские экстренные службы. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее два человека, в том числе ребенок стали жертвами страшной аварии на скоростной трассе М-11 "Нева" Москва-Петербург. Утром 7 августа на 387-м километре шоссе, в Бологовском районе Тверской области, черный «Мерседес-Гелендваген» на полном ходу влетел в припаркованную фуру, пытаясь въехать на площадку для отдыха.

4 августа недалеко от аэропорта Внуково автобус, следовавший по маршруту № 750, столкнулся с КамАЗом. Травмы получили 13 человек – все они пассажиры общественного транспорта. Среди пострадавших беременная женщина.