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Звезды9 августа 2021 0:05

Состояние здоровья певицы МакSим: свежие новости на 9 августа 2021 года

Мы собрали свежие новости о состоянии здоровья певицы МакSим на 9 августа 2021 года
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Певица Максим

Певица Максим

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Певица МакSим (Марина Абросимова) вышла из комы, общается с близкими и благодарит персонал больницы за то, что им удалось восстановить здоровье. Но даже несмотря на улучшения исполнительница пребывает под бдительным наблюдением врачей, а соперники и завистники за ее спиной плетут сплетни о ее «лжеболезни». Мы собрали самые свежие новости о состоянии здоровья певицы МакSим на 9 августа 2021 года.

МакSим и правда дольше других звезд пролежала в больнице. За время пребывания в медучреждении певицу вводили в медикаментозную кому, подключали аппаратам, в том числе к ИВЛ и ВИВЛ, чтобы снизить нагрузку от болезни на организм Марины.

Благодаря усилиям докторов любимица публики уже может дышать сама, правда иногда ей все еще требуется кислородная маску. С движениями у Марина ситуация почти такая же, пока она нуждается в помощи инвалидной коляски.

Стоит отметить, что ни болезнь, ни сильные препараты не сказались на состоянии памяти певицы и ее мозге.

Ранее сообщалось, что главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко оценил работу врачей, которые спасали популярную певицу от недуга. Он признался, что восхищен трудом своих коллег и горд за их проявленный профессионализм.

Певица MaкSим пришла в себя
Больше месяца певица МакSим была погружена в медикаментозный сон и подключена к аппарату ИВЛ. За неё переживала вся страна и вот она наконец-то пришла в себя...