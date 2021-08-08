МИД Латвии назвал две причины возможного столкновения России и НАТО

Министерство иностранных дел Латвии не исключило столкновения России и НАТО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Министерства иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич считает, что миграционный кризис у границ Литвы и грядущие военные учения "Запад — 2021" повышают вероятность столкновения Североатлантического альянса и России в Польше и балтийских странах.

- Когда у вас пограничный кризис, проходят крупные военные учения у границ Североатлантического альянса, когда вы увеличиваете присутствие войск на нашей стороне (на литовской, эстонской и польской), то все это, конечно, увеличивает вероятность возникновения инцидентов, — сказал министр в интервью Financial Times.

Он добавил, что сомневается в возможности начала масштабных боевых действий.

Напомним, в Министерстве иностранных дел России считают учения НАТО в Черном море провокационными. Директор Четвертого Европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон отметил, что такие "тренировки" вблизи границ России только провоцируют конфликтные ситуации. Он добавил, что Россия продолжит принимать меры по обеспечению национальной безопасности - как при помощи дипломатических, так и других инструментов.