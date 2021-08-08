Познер - о результатах Олимпиады: Мы заслужили наказание. Я надеюсь, что этот урок мы усвоили

Российский журналист и телеведущий Владимир Познер оценил выступление и результаты спортсменов сборной России на Олимпийских играх-2020 в Токио.

По его мнению, только к Играм 2024 года все сможет вернуться в норму. Также он признался, что считает сложившуюся ситуацию наказанием, которое было заслуженным.

- Я думаю заслужили. На мой взгляд... непонятно, как были наказаны люди, которые имели отношение к распространению допинга,...но не боролись с ним. Я не читал нигде, что эти люди были наказаны - это пытались тихо-мирно спрятать. Это неправильно. Конечно, мы заслужили наказание. Я надеюсь, что это урок, который мы усвоили, потому что на зимней Олимпиаде в 2022 году в Китае мы опять будем без флага и гимна. И только на Играх-2024 всё вернется в норму, если мы опять где-нибудь не начудим, - высказался журналист в интервью Матч ТВ.