Глава МИД Белоруссии рассказал о предложении коллеги из ЕС "перейти на сторону народа"

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей рассказал, что в момент, когда в стране проходили несанкционированные акции протеста, один из его коллег из Европейского союза предлагал ему "перейти на сторону народа".

По его словам, сообщение с таким призывом пришло ему по СМС.

- Один мой европейский коллега написал, СМС где-то хранится в телефоне: "Владимир, ты должен перейти на сторону народа. Это решающий этап. За тобой последуют другие". ... Точно так же было сказано и некоторыми оппонентами здесь: если вы перейдете, то это будет как эффект домино. За вами последуют и другие члены правительства. И тогда власть рухнет, - рассказал глава дипведомства республики в пятой серии документального фильма "Беларусь против цветной революции", которую показал телеканал СТВ.