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В мире9 августа 2021 1:26

За неделю у границ России вели разведку больше 30 самолетов

Нарушений воздушного пространства РФ не допущено
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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За неделю у границ России вели разведку больше 30 самолетов

За неделю у границ России вели разведку больше 30 самолетов

Фото: Михаил ФРОЛОВ

За минувшую неделю у границ России было зафиксировано свыше 30 самолетов и более 10 беспилотников, которые вели разведку.

Всего специалисты зафиксировали 33 самолета-разведчика и 11 беспилотных летательных аппаратов иностранных государств. Все полеты проходили под контролем российских радиолокационных систем, пишет газета "Красная звезда".

Для недопущения нарушения границ нашей страны российские истребители дважды были вынуждены подниматься в воздух для сопровождения иностранных самолетов. В результате нарушений воздушного пространства РФ не допущено.