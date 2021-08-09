За неделю у границ России вели разведку больше 30 самолетов Фото: Михаил ФРОЛОВ

За минувшую неделю у границ России было зафиксировано свыше 30 самолетов и более 10 беспилотников, которые вели разведку.

Всего специалисты зафиксировали 33 самолета-разведчика и 11 беспилотных летательных аппаратов иностранных государств. Все полеты проходили под контролем российских радиолокационных систем, пишет газета "Красная звезда".

Для недопущения нарушения границ нашей страны российские истребители дважды были вынуждены подниматься в воздух для сопровождения иностранных самолетов. В результате нарушений воздушного пространства РФ не допущено.