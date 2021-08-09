В Роскачестве россиянам рассказали о "подвохах" в кассовых чеках

В Роскачетве россиянам рассказали о "подвохах" в кассовых чеках Фото: Евгения ГУСЕВА

Начальник отдела Роскачества по защите прав потребителей Владимир Тарачев рассказал россиянам о подвохах, которые могут встречаться в кассовых чеках.

По его словам, чаще всего граждане сталкиваются с разной стоимостью того или иного продукта - цена товара в чеке и на ценнике в зале разная.

- Такие подвохи в кассовых чеках чаще всего встречаются в продовольственных магазинах и супермаркетах, так как именно там потребители массово закупаются, а в длинном чеке обнаружить лишние суммы или товары сложнее, - объяснил эксперт в беседе с агентством "Прайм".