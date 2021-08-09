Последние новости на утро 9 августа 2021: Посол РФ оценил влияние соглашения США и Германии на завершение строительства "СП-2"

Важные новости утра Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Последние новости на утро 9 августа 2021 года.

Заявление США и Германии никак не повлияет на темпы и сроки завершения строительства газопровода "Северный поток – 2" (СП-2). По словам посла РФ в Берлине Сергея Нечаева, до окончания работ остаются считаные недели. Дипломат отметил, что Москва каких-либо обязательств перед Украиной по этому заявлению нести не будет. Объясняется это тем, что американская и немецкая стороны не заключали юридического соглашения по СП-2, то есть не зафиксировали это документом.

Власти китайского города Ухань завершили проведение тестирования граждан на наличие коронавируса. Они проверили 11,28 миллиона жителей. Исключение составили дети до шести лет и студенты, которые уехали на летние каникулы.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что вопрос вступления Украины в состав НАТО можно сравнить с "двусторонним копанием туннеля с водой". Все дело в том, что в некоторых ситуациях "партнеры хотят больше", но при этом сами не готовы идти навстречу.

В общероссийском народном фронте предложили передавать нуждающимся гражданам конфискованные таможней товары. Речь идет о тех продуктах, которое подлежат уничтожению или не являются востребованными на торгах в течение определенного времени.

Постковидный синдром развивается у пациента от трех до 24 недель после острой фазы или выписки из больницы. Чаще всего симптомы проявляются спустя четыре недели.