Трое россиян погибли во время наводнений в Германии Фото: REUTERS

Жертвами наводнений в западной части Германии стали трое граждан России, постоянно проживавших на территории ФРГ. Об этом рассказал российский посол в Берлине Сергей Нечаев

Как отметил дипломат, последствия «разгула стихии» в Германии стали беспрецедентными. Согласно последним данным, число жертв наводнения превышает 180 человек, а пропавшими без вести на данный момент остается свыше 70 человек. По словам Нечаева, уже сегодня можно говорить о том, что эта природная катастрофа стала «одной из крупнейших в послевоенной истории» ФРГ.

«Увы, но трагедия не обошла стороной наших соотечественников: по последним данным, полученным от местных правоохранительных органов, в результате природной катастрофы погибли трое россиян, постоянно проживавших на территории ФРГ», - приводит газета «Известия» слова дипломата.

Нечаев заявил, что посольство и консульские представительства России продолжают отслеживать ситуацию, а также сообщила, что в Берлине о готовности, что Москва готова «прийти на помощь и подставить плечо в трудную минуту».

Напомним, в июле сильные ливни обрушились на Германию, Бельгию и Нидерланды. В связи с наводнениями Министерство обороны ФРГ объявляло режим военной катастрофы. В ликвидации последствий природной стихии принимали участие около 850 военнослужащих, по меньшей мере. Во многих пострадавших районах отмечают сложную ситуацию с газоснабжением и электричеством.