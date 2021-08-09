Глава движения «За безопасность» предложил ограничить продажу газовых баллончиков физлицам Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Руководитель движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов предложил ввести ограничения на продажу газовых баллончиков физическим лицам.

Как передает RT, в своем обращении на имя министра иностранных дел Владимира Колокольцева глава общественного движения указал на то, что сегодня газовый баллончик может приобрести любой гражданин. Однако, как пояснил Курдесов, данное средство самообороны является «не самым эффективным инструментом» в случае нападения.

По его мнению, существует достаточно больший риск, что использование баллончика принесет вред самой жертве или только усилит агрессию напавшего.

Кроме того, Курдесов отмечает, что газовые баллончики часто становятся «орудием противоправных действий», которые направленны как против простых граждан, так и против правоохранителей.

«Прошу Вас оценить целесообразность введения запрета на продажу, хранение и использование газовых баллончиков для физических лиц на территории Российской Федерации», - говорится в тексте обращения, где глава общественного движения просит оставить право на приобретение и использование газовых баллончиков за правоохранительными органами и юридическими лицами, «осуществляющими на основании лицензии частную охранную деятельность».