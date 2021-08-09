Британский ученый предрек превращение коронавируса в «еще одну простуду» Фото: Мария ЛЕНЦ

Коронавирусная инфекция нового типа в ближайшее время станет «совершенно иным заболеванием», превратившись, как и другие коронавирусы, в обычную форму простуды. Такое мнение высказал профессор Нориджской медицинской школы Университета Восточной Англии Пол Хантер.

По его словам, сам вирус SARS-CoV-2 никуда не исчезнет и будет приводить к эпидемиям примерно раз в пять лет, однако вакцины существенно «испортят ему жизнь». Как он отметил, хотя со временем эффективность этих препаратов будет падать, они позволят заболевшим избегать госпитализации и смерти.

Хантер считает, что подавляющее большинство случаев инфицирования COVID-19 будут проходить бессимптомно и, вероятно, даже не будут выявляться. «Как и другие коронавирусы, SARS-CoV-2 станет лишь еще одной причиной простуды», - пишет ученый в своей статье в журнале Spectator.

Эксперт напоминает, что другие коронавирусы проявляют себя в основном зимой, поэтому можно предположить, что и SARS-CoV-2 будет вести себя аналогично. Хантер полагает, что новые штаммы «способны вызывать проблемы», однако, по его мнению, дальше штамма «дельта» развитие SARS-CoV-2 не пойдет.

«Едва перескочив на нового носителя, вирус редко срабатывает без сбоев. Вирус - это ключ, а его хозяин - то есть мы - замок. После скачка вирус стремительно эволюционирует до тех пор, пока не научится открывать замок. Наиболее подходящий вариант начинает господствовать, и эволюция резко замедляется», - отметил он, добавив, что из всех существующих вариантов COVID-19 именно штамм «дельта» сегодня является наиболее опасным.

Напомним, накануне врач рассказал, что симптомы легкой формы коронавируса похожи на простуду.