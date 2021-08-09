Российский траулер загорелся в норвежском порту Киркенес Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На борту российского траулера, который находился в порту Киркенес на севере Норвегии, произошло возгорание. Об этом сообщила полиция провинции Финнмарк, где уточнили, что всех членов экипажа эвакуировали.

«Все экипажи эвакуированы ... Судно российское. Пожарные расчеты пытаются справиться с огнем», - говорится в сообщении местной полиции, опубликованной на официальной странице в Twitter.

Как отмечается в местном издание Sør-Varanger Avis, на судне находились 22 человека, никто из экипажа не пострадал. «К счастью, обошлось без травм, все живы, здоровы», – приводит издание слова одного из членов экипажа.

Напомним, в конце марта этого года мурманский траулер «Мелькарт» перевернулся в Норвегии. Как сообщили члены экипажа, в происшествии никто не пострадал. Траулер принадлежал компании «Мурман СиФуд», и был построен в 1974 году в Норвегии. В самой компании сообщили, что траулер находился на плановых работах в доке и перевернулся во время выхода из него.