Россияне в 2021 году начали экономить на похоронных услугах Фото: REUTERS

Россияне в текущем году стали чаще экономить на погребальных услугах.

Как передает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Росстата и участников рынка ритуальных услуг, в первом полугодии смертность в России выросла на 16%, однако совокупная выручка ритуальных агентств увеличилась только на 9%. Уточняется, что за этот же период 2020 года граждане потратили на ритуальные услуги около 34 млрд рублей, но в этом году траты составили 36,9 млрд. Отмечается, что особенно стараются сэкономить на погребальных услугах жители регионов.

«Если до 2020 года средний чек при организации похорон в регионах составлял около 50 тыс. руб., то сейчас люди не хотят тратить более 30 тыс.», - сообщил глава похоронных домов «Журавли» Илья Болтунов, добавив, что поскольку от организации похорон отказаться проблематично, то в основном граждане стараются сэкономить на сопутствующих услугах, как установке памятников и оградок, а также облагораживании могил.

В ГБУ «Ритуал», которое обслуживает кладбища российской столицы, сообщили, что средний чек в Москве не изменился, а выручка в первом полугодии выросла пропорционально числу умерших - на 18%.

Кроме того, вице-президент Союза похоронных организаций и крематориев Владимир Родькин рассказал, что в стране выросла доля кремаций, которые в среднем на 40% дешевле, чем захоронения в землю. Так, в Санкт-Петербурге на сегодняшний день кремируют свыше 70% умерших. По России этот показатель на уровне 10%, однако далеко не во всех городах есть крематории.