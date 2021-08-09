В ФМБА сообщили о «тяжелой ситуации» с пополнением запасов донорской крови Фото: Алексей БУЛАТОВ

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) сообщило о «тяжелой ситуации» с пополнением запасов донорской крови в России на фоне ситуации с коронавирусной инфекцией.

Как передает «Коммерсантъ», в агентстве сообщили, что на сегодняшний день крови для больниц хватает, однако указали на то, что с пополнением есть очевидные проблемы. О нехватке крови сообщили медработники Санкт-Петербурга, Томской и Ульяновской областей, Крыма и других регионов.

По словам директора Центра крови ФМБА Софьи Голосовой, лето является традиционным временем для «донорского затишья», так как в это время граждане уезжают в отпуск. Тем не менее, по ее словам, в этом году ситуация осложнилась из-за массовой вакцинации от коронавируса.

Голосова отметила, что ситуация остается тяжелой даже несмотря на то, что ФМБА начало вести сбор крови по субботам для удобства работающих по будням, а медработники обзванивают постоянных доноров.

«Говорить о том, что всё хорошо, нельзя. Мы никогда не можем предугадать, кровь какой группы и в каком количестве может понадобиться прямо сейчас. Ведь не всегда речь идёт только о плановых операциях», - заявила директор Центра крови ФМБА,