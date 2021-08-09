Москва и Петербург стали лидерами по зарплатному неравенству в России Фото: Анастасия Осипова

В Москве и Санкт-Петербурге зарегулирован максимальный показатель неравенства зарплат в России. Наименьшая разница в заработных платах зафиксирована в Тыве и Алтайском крае. Об этом говорится в исследовании аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Как передает ТАСС, согласно исследованию, максимальное неравенство зарплат отмечено в столице, где наименее оплачиваемые 10 процентов жителей зарабатывают примерно 20 тысяч рублей, а наиболее оплачиваемые 10 процентов получают около 357,5 тысячи рублей. Средняя зарплата в Москве составила 98,2 тысячи рублей после вычета налогов. Разница между зарплатами составляет 17,9 раза.

Второй место по неравенству в зарплатах занимает Санкт-Петербург, где самые низкие зарплаты составили 16,6 тысячи рублей, а высокие - 211,5 тысячи рублей. Разница составила 12,7 раза.

Тройку рейтинга замыкает Подмосковье, где зарплаты отличаются в 12 раз. Самые низкие составляют 14,4 тысячи рублей, а самые высокие - 173,1 тысячи рублей.

По данным исследования, наименьшая разница зарплат наблюдается в Тыве, где зафиксирована разница 16,3 тысячи рублей против 95,6 тысячи рублей.

Как писал сайт kp.ru, согласно другому исследованию больше всего топлива на среднемесячный заработок могут приобрести жители Ямало-Ненецкого округа, а также Москвы и Чукотки, а меньше всего - проживающие в Дагестане и Ивановской области.