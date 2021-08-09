В Москве 9 августа 2021 ожидается до +30 градусов без осадков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В понедельник, 9 августа, в Москве ожидается переменная облачность, без осадков и до плюс 30 градусов ожидается. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«Сегодня погода будет обусловлена гребнем антициклона. Переменная облачность, без осадков, в столице плюс 28-30, по области - плюс 25-30, на юге - до плюс 33. Ветер переменный 1-6 метров в секунду», - приводит РИА Новости слова специалиста.

Как уточнил эксперт, согласно прогнозам, атмосферное давление будет без существенных изменений - 750 миллиметров ртутного столба, что немного выше нормы.

Напомним, ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказывал, что этот август не будет холодным, как и предыдущие несколько месяцев: температурный фон будет выше нормы, однако не однородным.