Памфилова напомнила о праве СМИ-иноагентов освещать выборы в Госдуму

Памфилова рассказала о праве СМИ-иноагентов освещать выборы в Госдуму Фото: Алексей БУЛАТОВ

СМИ, признанные на территории России иностранными агентами и обычные средства массовой информации, имеют одинаковые права на аккредитацию для освещения выборов в Государственную думу. Об этом в понедельник, 9 августа, рассказала председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.

«Что касается изданий, которые признаны иностранными агентами, они не поражены в правах, у них сохраняются все те же права и возможности быть аккредитованными уведомительным образом и точно так же, наряду со всеми остальными СМИ, работать, освещать то, что происходит на участках», - приводит РИА Новости слова председателя главы ЦИК.

Памфилова отметила единственное особенное требование к иноагентам, которое заключается в том, что им необходимо соответствующим образом маркировать свои публикации, подчеркнув, что данное правило выходит за рамки компетенции комиссии.

Кроме того, глава ЦИК сообщила, что у комиссии на сегодняшний день сохранился либеральный принцип аккредитации, поэтому ограничений в отношении разных изданий не будет. Памфилова добавила, что журналисты являются партнерами избирательной комиссии.