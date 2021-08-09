Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Политика9 августа 2021 10:19

Памфилова напомнила о праве СМИ-иноагентов освещать выборы в Госдуму

Глава ЦИК заявила, что журналисты являются партнерами избирательной комиссии
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Памфилова рассказала о праве СМИ-иноагентов освещать выборы в Госдуму

Памфилова рассказала о праве СМИ-иноагентов освещать выборы в Госдуму

Фото: Алексей БУЛАТОВ

СМИ, признанные на территории России иностранными агентами и обычные средства массовой информации, имеют одинаковые права на аккредитацию для освещения выборов в Государственную думу. Об этом в понедельник, 9 августа, рассказала председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.

«Что касается изданий, которые признаны иностранными агентами, они не поражены в правах, у них сохраняются все те же права и возможности быть аккредитованными уведомительным образом и точно так же, наряду со всеми остальными СМИ, работать, освещать то, что происходит на участках», - приводит РИА Новости слова председателя главы ЦИК.

Памфилова отметила единственное особенное требование к иноагентам, которое заключается в том, что им необходимо соответствующим образом маркировать свои публикации, подчеркнув, что данное правило выходит за рамки компетенции комиссии.

Кроме того, глава ЦИК сообщила, что у комиссии на сегодняшний день сохранился либеральный принцип аккредитации, поэтому ограничений в отношении разных изданий не будет. Памфилова добавила, что журналисты являются партнерами избирательной комиссии.