Киев призвал Запад признать Украину частью своей цивилизации Фото: REUTERS

Запад должен признать Украину частью своей цивилизации, заявил министр иностранных дел республики Дмитрий Кулеба.

Как отметил дипломат в эфире телеканала «Украина 24», признание страны частью западной цивилизации ускорит процесс присоединения Киева к Европейскому союзу и НАТО. Он подчеркнул, что Украина – не «буферная зона и не срединное пространство между Западом и Россией».

«Запад должен признать, что Украина является частью Запада, что она не является восставшей провинцией русского мира», – сказал Кулеба.

По мнению глава украинского МИД, процесс получения Плана действий по подготовке к членству в НАТО идет с обеих сторон, при этом, этого «иногда больше хотят западные партнеры, иногда – Украина. Кулеба считает, что вопрос вступления республики в Североатлантический альянс лежит в политической плоскости.

«Когда речь идет о членстве Украины в НАТО или ЕС, то вес политической составляющей намного больше, чем технической работы. Были страны, которые стали членами, не достигнув соответствия всем критериям членства, но их авансом взяли, потому что это было политическое решение», – заявил он.

Как писал сайт kp.ru, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что вопрос о вступлении Украины в альянс необходимо решать немедленно. Украинского лидера беспокоило, что в Брюсселе прошел саммит лидеров стран НАТО без участия его страны.