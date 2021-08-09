В Хургаде приземлился первый после открытия авиасообщения между Россией и Египтом самолет Фото: Иван ВИСЛОВ

Первый после возобновления авиасообщения между Россией и Египтом самолет приземлился в Хургаде в понедельник, 9 августа.

По информации ТАСС, бот авиакомпании EgyptAir сел в аэропорту курортного города около 9:40 по московскому времени.

Кроме того, сегодня Хургаде ожидается прибытие самолета авиакомпании «Россия». Также первый за почти шесть лет рейс из России будет осуществлен в Шарм-эш-Шейх.

Напомним, 9 августа 2021 Россия возобновила авиасообщение с египетскими курортами: в Хургаду и Шарм-эш-Шейх будут выполняться пять рейсов в неделю на каждом из маршрутов.

В России ожидает роста авиаперелетов на курорты Египта. Потенциальный туристический поток в сентябре оценивается Ассоциацией туроператоров РФ в 100-150 тысяч человек.

Как писал сайт kp.ru, Россия также возобновляет авиасообщение с Бахрейном, Доминиканой и Молдавией.