В РАН спрогнозировали осенью следующую волну роста заражений COVID-19 Фото: Мария ЛЕНЦ

Заведующая отделением аллергологии и иммунологии ЦКБ РАН, ассистент кафедры иммунологии РНИМУ им. Н. И. Пирогова Евгения Паршина поделилась мнением, что августовское снижение показателей по заболеваемости коронавирусом – это следствие отпусков. Люди разъехались по стране, офисы полупустые, контактов минимум и временно рост заболеваемости снизился.

По прогнозам эксперта, к осени показатели по заболеваемости снова начнут идти вверх.

- Ведь сейчас мало кто соблюдает масочный режим и социальную дистанцию. А привилось пока меньше половины граждан России, - отметила специалист в беседе с NEWS.ru.

По данным на 9 августа, в России третью неделю подряд снижаются показатели заражения ковидом. За последние семь дней показатель заболеваемости сократился на 1,9%.

Тем временем в Москве более 24 тысяч человек стали донорами плазмы с антителами к коронавирусу. Плазму успешно используют для лечения больных с тяжелой формой COVID-19.

Ведение плазмы от вакцинированных позволяет в 1,5 раза быстрее заблокировать распространение вируса в организме, сообщает газета "Известия".