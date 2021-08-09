Чечню обозначили в украиноязычных картах Apple как «Республика Ичкерия»*
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На украиноязычных картах Apple Maps Чеченскую республику обозначили как «Чеченская республика Ичкерия»*.
При выборе украинского языка в приложении Чечня обозначена как «Чеченська Республіка Ічкерія»*. В русскоязычной версии Apple Maps республика названа Чечней, передает РИА Новости.
Как писал сайт kp.ru, в начале июля 2021 в эфире украинского государственного телеканала «Дом» была показана карта России с Крымом. Ее продемонстрировали в передаче «Русский дневник», который имеет графическую заставку с картой России, но без изображения полуострова.
Непризнанная Чеченская Республика Ичкерия* появилась в 1991 году после распада СССР. Она была образована на территории бывшей Чечено-Ингушской АССР вопреки законодательству Российской Федерации. В 2000 году республика была ликвидирована российскими Вооруженными силами в рамках контртеррористической операции.
* Запрещенная в России террористическая организация