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В мире9 августа 2021 10:57

Чечню обозначили в украиноязычных картах Apple как «Республика Ичкерия»*

В русскоязычной версии приложения республика имеет правильное название
Абдулла ШАКИРОВ
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Чечню обозначили в украиноязычных картах Apple как «Республика Ичкерия»*

Чечню обозначили в украиноязычных картах Apple как «Республика Ичкерия»*

Фото: REUTERS

На украиноязычных картах Apple Maps Чеченскую республику обозначили как «Чеченская республика Ичкерия»*.

При выборе украинского языка в приложении Чечня обозначена как «Чеченська Республіка Ічкерія»*. В русскоязычной версии Apple Maps республика названа Чечней, передает РИА Новости.

Как писал сайт kp.ru, в начале июля 2021 в эфире украинского государственного телеканала «Дом» была показана карта России с Крымом. Ее продемонстрировали в передаче «Русский дневник», который имеет графическую заставку с картой России, но без изображения полуострова.

Непризнанная Чеченская Республика Ичкерия* появилась в 1991 году после распада СССР. Она была образована на территории бывшей Чечено-Ингушской АССР вопреки законодательству Российской Федерации. В 2000 году республика была ликвидирована российскими Вооруженными силами в рамках контртеррористической операции.

* Запрещенная в России террористическая организация