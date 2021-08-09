В России 9 августа 2021 выявлено 22 160 случаев заражения коронавирусом Фото: Иван МАКЕЕВ

В России за минувшие сутки выявили 22 160 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Такие данные в понедельник, 9 августа, приводит Оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Как отмечается, наибольшее число заразившихся снова зарегистрировали в Москве, где ежесуточный прирост за сутки составил 2 150. На втором месте по количеству заболевших находится Санкт-Петербург с показателем 1 895. Тройку замыкает Московская область с 1 487 инфицированными.

Согласно приведенным данным, за прошедшие 24 часа случаи заражения коронавирусом выявили во всех 85 российских регионах. При этом из инфицированных примерно 8,6 процента заразившихся не имели каких-либо клинических проявлений заболевания. Кроме того, за прошедшие сутки зарегистрировали 769 летальных исходов, а полностью выздоровели 14 474 человека.

Таким образом, по состоянию на понедельник, 9 августа, общее число заразившихся коронавирусной инфекцией за все время пандемии в стране возросло до 6 469 910 человек. Жертвами инфекции в общей сложности стали 165 650 заболевших, а полностью выздоровели 5 769 981 пациент, что составляет 89,2% от общего числа заболевших.